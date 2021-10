Reproductiegetal coronavirus iets omhoog

Het coronavirus verspreidt zich iets sneller, en dat is te zien in het zogeheten reproductiegetal. Dat cijfer is vrijdag iets omhoog gegaan, van 0,9 naar 0,93. Zolang het cijfer onder de 1 zit daalt het aantal positieve tests, maar hoe dichter bij de 1, hoe langzamer die daling gaat.

Een reproductiegetal van 0,93 betekent dat honderd mensen die het coronavirus onder de leden hebben, gemiddeld 93 anderen besmetten. Zij steken op hun beurt 86 mensen aan, die het virus vervolgens overdragen aan zo’n 80 mensen. Bij elke stap wordt de groep nieuwe dragers iets kleiner, maar minder klein dan bij het oude getal van 0,9, want dan zouden er na een paar stappen 73 mensen besmet zijn geraakt. En dat verschil wordt aanzienlijk groter bij meer dan 10.000 positieve tests die er momenteel in een week tijd zijn.

Het reproductiegetal wordt elke dinsdag en vrijdag vastgesteld. Het gaat wel over de situatie van zo’n twee weken eerder. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg. Het cijfer van 0,93 van vrijdag beschrijft de situatie op 16 september.