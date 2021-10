Rode Kruis heeft ruim 250.000 euro binnen voor hulp aan Afghanen

Het Rode Kruis heeft in ruim een maand tijd circa 250.000 euro opgehaald voor het steunen van Afghanen in Nederland en voor medische hulp aan gewonden in Afghanistan. Voor die hulp is eind augustus giro 6868 opengesteld.

Met het bekendmaken van de tussenstand van de actie in Nederland doet het Rode Kruis ook een oproep aan de internationale gemeenschap om minstens 22 miljoen beschikbaar te stellen voor de opvang van de vele Afghanen die de komende tijd naar omliggende landen in de regio zullen trekken. De hulporganisatie verwacht dat in de wintermaanden 160.000 mensen de grens oversteken, onder meer naar Iran, Pakistan en Tadzjikistan.

In het land zelf is minstens 33 miljoen euro nodig, aldus het Rode Kruis. “Zo’n 18 miljoen mensen in Afghanistan lijden onder complexe crises”, zegt Xavier Castellanos, ondersecretaris-generaal van het Internationale Rode Kruis. “Denk daarbij aan ernstige droogte, voedsel- en watertekorten, binnenlandse ontheemding, de coronapandemie, en een verstoord gezondheidssysteem. De winter komt eraan en we weten dat die streng kan zijn.”