September had relatief weinig positieve coronatests

In september zijn naar verhouding vrij weinig mensen positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde 62.218 bevestigde coronagevallen gedurende de maand, gemiddeld 2074 per dag. In het afgelopen jaar is er maar één maand geweest met nog minder positieve tests: juni van dit jaar telde 36.139 coronagevallen.

Precies een jaar geleden, in september 2020, meldde het RIVM 50.008 positieve tests. Op jaarbasis is het aantal gevallen in die maand dus met 24 procent gestegen. Dat is de kleinste toename sinds het begin van de uitbraak. In augustus van dit jaar meldde het RIVM 75.670 coronagevallen, 363 procent meer dan augustus 2020. Door de vierde golf waren er in juli van dit jaar 4213 procent meer positieve tests dan in juli 2020. In mei van dit jaar, tijdens de derde golf, waren er 2046 procent meer positieve tests dan in mei 2020.

In Amsterdam zijn in september 3967 inwoners positief getest, tegen 6328 in augustus en 18.068 in juli. Rotterdam registreerde in september 3877 coronagevallen, Den Haag 2947 en Utrecht 1745. Schiermonnikoog en Vlieland telden beide één enkele positieve test in de hele maand, Ameland kwam tot twee nieuwe gevallen en Rozendaal bij Arnhem registreerde drie positieve tests in september.

Bij de provincies had Friesland naar verhouding de meeste positieve tests. In september werden daar 3238 nieuwe coronagevallen geregistreerd, oftewel bijna 500 op elke 100.000 inwoners. Dat betekent dat 1 op elke 200 Friezen in september besmet bleek. In augustus, toen in Nederland als geheel aanzienlijk meer mensen positief testten, had Friesland juist minder bevestigde besmettingen, namelijk 2715.