‘Stoptober’ weer van start, Hans Klok en Patricia Paay doen mee

Zoals elk jaar staat de maand oktober in het teken van de strijd tegen roken. Tijdens ‘stoptober’, dat vrijdag weer begint, gaan duizenden mensen proberen om vier weken lang te stoppen met roken en dat vervolgens vol te houden.

Stoptober wordt voor de achtste keer gehouden. De maand is een initiatief van onder meer het ministerie van Volksgezondheid, het Longfonds, de Hartstichting en KWF. Deelnemers krijgen onder meer via een app dagelijks begeleiding en steun bij hun poging. Volgens de organisatoren doen jaarlijks meer dan 50.000 Nederlanders mee met stoptober en delen zij ervaringen met elkaar op social media.

Bekende Nederlanders die dit jaar meedoen, zijn illusionist Hans Klok en zangeres Patricia Paay. “Voor mij was dat sigaretje een moment om tot rust te komen. Maar dat moet afgelopen zijn”, zei Klok daarover eerder. En Paay: “Het is tijd om met deze slechte gewoonte af te rekenen. Roken is slecht. Voor je gezondheid, voor je stem, voor alles.”

Volgens de organisatoren blijkt dat 28 dagen lang stoppen net lang genoeg is om te ervaren wat de positieve effecten zijn van stoppen met roken. De meeste ontwenningsverschijnselen zijn dan achter de rug. Uit wetenschappelijk onderzoek zou blijken dat mensen die het lukt om vier weken te stoppen, vijf keer meer kans hebben dan andere rokers om het blijvend vol te houden.