Uitspraak in kort geding evenementenbranche tegen coronaregels

De rechtbank in Den Haag doet vrijdagochtend uitspraak in een kort geding over de nieuwste coronamaatregelen die nu bijna een week voor de organisatoren van evenementen gelden. Twintig partijen willen af van de voorschriften om bij evenementen binnen maar 75 procent van de bezoekerscapaciteit toe te laten. Ook zijn ze het niet eens met de verplichte sluitingstijd om middernacht.

Onder meer Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T en MOJO daagden vorige week de Nederlandse staat voor de rechter. De rechtszaak werd ondersteund door de Alliantie van Evenementenbouwers en de Vereniging van Evenementenmakers.

De branche zegt dat evenementen en concerten door capaciteitsbeperking niet rendabel zijn en daarom niet door kunnen gaan. Ze vinden ook dat bij een goed deurbeleid een verplichte sluitingstijd om middernacht niet zal bijdragen aan het bestrijden van corona. Ze wezen de rechter er bovendien op dat het organiseren van concerten een lange voorbereidingstijd vergt en het boeken van artiesten moeilijker wordt als het onzeker is of de concerten wel doorgaan.

Voor buitenevenementen gelden soepelere regels. Die mogen doorgaan zonder een maximaal aantal bezoekers, net als geplaceerde evenementen binnen.