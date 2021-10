Verkeer bijna zo druk als vanouds, wel meer verspreid over de dag

Automobilisten laten zich bijna net zoveel zien op de weg als voor de coronacrisis, zo meldt het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). De toename die voor de zomer te zien was, zet door nu mensen weer terug zijn van vakantie. Wel is het nog duidelijk rustiger tijdens de ochtendspits en verspreidt het verkeer zich meer over de dag.

Vorige week brachten Nederlanders gemiddeld 37 minuten per dag in de auto door. Daarmee komen zij in de buurt van 2019. Toen lag het gemiddelde tijdens dezelfde periode op ongeveer 40 minuten. Het NVP komt aan deze cijfers door de verplaatsingen van een panel van 10.000 mensen te meten met een app.

“De ochtendspits is nog steeds minder dan die was”, zegt Peter van der Mede van het NVP. “Maar de avondspits is weer op het niveau van voor corona.” In het midden van de dag is het op werkdagen juist drukker op de weg dan voor corona. Mensen pakken dus meer verspreid over de dag de auto.

De toenemende drukte vertaalt zich ook in meer files. Afgelopen dinsdag merkte de ANWB op dat de ochtendspits het drukst was in tijden.

Het NVP ziet dat mensen zich in september steeds meer vertoonden op kantoor. Eind juli ging het kabinet vanwege een hoge besmettingsgraad weer terug naar het oude advies om zo veel mogelijk thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Eind september werd het advies net anders verwoord: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

Ook valt op dat nog steeds meer mensen buiten wandelen vergeleken met de periode voordat de coronacrisis uitbrak. Tijdens de eerste lockdown zagen de onderzoekers dat mensen meer ommetjes gingen maken om een luchtje te scheppen en een deel lijkt die gewoonte vast te houden. Het lijkt er ook op dat mensen vaker besluiten te wandelen als ze ergens naartoe moeten.

Nog steeds pakken beduidend minder mensen de trein, bus, metro of tram dan voor de uitbraak van het coronavirus. Het aantal minuten dat mensen doorbrengen in het openbaar vervoer is al maanden met een gestage opmars bezig, maar is nog niet op het oude niveau. Vorige week brachten mensen gemiddeld ruim 2 minuten per dag door in het ov en dat waren er ongeveer 4 tijdens dezelfde periode in 2019.