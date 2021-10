Een woning is momenteel gemiddeld 78 procent duurder dan in 2013

De huizenmarkt blijft een verhit onderwerp. Zo waren bestaande koopwoningen in augustus 17,8 procent duurder dan een jaar eerder. Na september 2000 is dit de grootste prijsstijging. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Dat betekent voor veel consumenten dat ze niet verhuizen en bijvoorbeeld een lening aanvragen voor een verbouwing van de bestaande koopwoning.

Meer overwaarde

Het afgelopen half jaar stegen de prijzen van koopwoningen iedere keer tot nieuwe recordhoogtes. Op het moment is een woning gemiddeld 78 procent duurder dan in 2013. Dit was het jaar dat de huizenprijzen een dieptepunt bereikten. Voor huiseigenaren zijn al die hoge prijzen goed nieuws. De kans is groot dat je overwaarde hebt. Dit ontstaat als je huis meer waard is dan de hypotheek die erop zit. De waardestijgingen van koopwoningen zijn zo extreem, dat ze op jaarbasis inmiddels fors boven de waarde van een modaal inkomen uitkomen.

Geld lenen verbouwing

Voor huiseigenaren die van plan zijn om te verbouwen, is het mogelijk om de overwaarde te gebruiken om te investeren in een verbouwing. Hierdoor krijg je nog steeds renteaftrek op je overwaarde. Geld lenen voor een verbouwing is uiteraard ook mogelijk. Verduurzamen, een nieuwe badkamer of een aanbouw kan niet iedereen van zijn of haar eigen spaargeld betalen. Als je weet hoeveel de verbouwing ongeveer gaat kosten, kan je kijken of het voordeliger is om geld te lenen of om een tweede hypotheek te nemen. Door de bijkomende kosten is een persoonlijke lening vaak toch goedkoper. Daarbij kan je de rente aftrekken, wat ook een voordeel is.

Woningen wisselen minder van eigenaar

Naast de enorme stijging in prijzen van koopwoningen in augustus, wisselden minder woningen van eigenaar. Het aantal woningverkopen daalde met 9 procent tot 17.257 transacties, aldus het CBS. Hierbij gaat het om bestaande huizen, nieuwbouw wordt niet meegerekend. Een eigen woning wordt door de forse stijgingen voor steeds minder mensen betaalbaar. En als je wel een eigen huis hebt, is het momenteel verstandiger om te blijven zitten. Verbouwen is dan een optie, wat zorgt extra ruimte en voor meer overwaarde. Daarbij kan je naast verbouwen ook kiezen voor verduurzamen.

Auto financieren

Een verbouwing is een van de voornaamste redenen dat mensen geld lenen. Er is wel een verschuiving gaande. Het lijkt steeds gewoner te worden om niet alleen geld te lenen voor het kopen of verbouwen van een huis, maar ook voor een auto. Een auto financieren kan op verschillende manieren. Zo is het mogelijk om een lening af te sluiten bij de dealer, dus waar je de auto koopt. De voorwaarden zijn echter niet altijd even gunstig. In veel gevallen ben je pas de eigenaar van de auto als je alles hebt afgelost. Met een persoonlijke lening word je direct eigenaar van de auto.

Wat het leendoel ook is, het is sowieso belangrijk om eerst te kijken hoeveel je precies nodig hebt en of je nog spaargeld hebt. Met de huidige lage rente kan het zinvol zijn om juist je spaargeld te investeren. Een combinatie van spaargeld en een lening is uiteraard ook mogelijk.