Familie van vermoorde Tob Cohen eist vertrek Keniaanse topman OM

De familie van de in Kenia vermoorde Nederlandse zakenman Tob Cohen wil dat het hoofd van het Openbaar Ministerie van het land vertrekt. OM-topman Noordin Haji weigert volgens de advocaat van de familie een Keniaanse rechter aan te klagen, die mogelijk betrokken is geweest bij de moord. De rechter zou een affaire hebben gehad met de vrouw van Cohen, die de hoofdverdachte is in de moordzaak.

De Keniaanse politie denkt dat rechter Sankale ole Kantai medeschuldig is. Hij zou voorafgaand aan de moord in 2019 verschillende ontmoetingen hebben gehad met Cohens vrouw Sarah Wairimu om de moord voor te bereiden. Maar het OM heeft de politie nog geen opdracht gegeven om Kantai te arresteren.

“We zijn er als familie sterk van overtuigd dat de directeur van het Openbaar Ministerie nauw betrokken is bij het verdoezelen van de onderzoeken die zullen leiden tot de arrestatie van rechter Kantai, die aangeklaagd moet worden”, laat de advocaat van de familie weten aan een Keniaans gerechtshof. Zo plaatst hij volgens lokale media onder meer kanttekeningen bij de zet van het OM om de aanklagers die de zaak behandelden te vervangen.

Cohens lichaam werd op 13 september 2019 in een septic tank bij zijn huis in Kenia gevonden, nadat hij al lange tijd vermist was. De voormalige topmanager bij Philips woonde al jaren in het Afrikaanse land.