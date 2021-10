Holland Casino stelt online gokken uit naar maandag na storing

Holland Casino stelt de lancering van zijn digitale gokspellen uit tot maandagavond. Daartoe heeft het bedrijf besloten, nadat vrijdag door een storing in een centraal registratiesysteem van de Kansspelautoriteit legaal online gokken niet mogelijk was in Nederland. De dienst had de hele nacht en een deel van de ochtend nodig om de storing te verhelpen. TOTO Sport en TOTO Casino, twee nieuwe spelmerken van de Nederlandse Loterij, kwamen zaterdagmiddag na de storing wel al, als eerste, online. De online gokspellen van Holland Casino bleven plat.

Holland Casino meldt zaterdagavond te willen voorkomen dat spelers te maken krijgen met lange wachttijden en problemen met registratie en verificatie, “die nu bij diverse andere aanbieders zijn ontstaan”. “De instabiliteit bij Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) en het onvoldoende kunnen testen van de systemen maken het helaas onmogelijk om op dit moment online de gewenste hoogwaardige kwaliteit en betrouwbaarheid te leveren die gasten en spelers terecht van Holland Casino verwachten”, zo schrijft het bedrijf in een persbericht.

Ook het feit dat spelers zich nog niet kunnen inschrijven voor dat centraal uitsluitingsregister doet af aan de betrouwbaarheid van het aanbod, zo zegt het bedrijf.

De Kansspelautoriteit heeft onlangs vergunningen verstrekt aan in totaal tien verschillende online aanbieders, waaronder Holland Casino. Ze zijn daarbij gebonden aan strenge regels om gokverslaving tegen te gaan. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 1,5 miljoen mensen actief met gokken via het internet. Die markt heeft een geschatte waarde van circa 800 miljoen euro. Het gaat bijvoorbeeld om poker, roulette, blackjack, speelautomaten en sportweddenschappen.