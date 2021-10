Organisatie Gouden Kalveren: stemmers kozen beste vakprestaties

Het Nederlands Film Festival (NFF) en de Dutch Academy For Film (DAFF) herkennen zich niet in de verontwaardiging die is ontstaan nu de eerste ‘genderneutrale’ Gouden Kalveren voor acteurs enkel naar mannen zijn gegaan. Dat zeggen woordvoerders van de organisaties tegen het ANP.

“De stemmer heeft gesproken. We vertrouwen erop dat de stemmer gekozen heeft voor diegene die de beste vakprestatie heeft geleverd”, laat de woordvoerder van het NFF weten. DAFF-directeur Jenny Booms deelt die mening. Ook zij zegt erop te vertrouwen dat de stemgerechtigden “gekozen hebben voor diegenen die de beste prestatie hebben geleverd binnen hun categorie.” Ze kijkt terug op een mooie avond en is trots op alle winnaars.

Mensen die mogen stemmen voor de Gouden Kalveren zijn onder anderen Gouden Kalf-winnaars sinds 1981, Nederlandse winnaars van hoofdprijzen in het internationale filmcircuit en leden van de Dutch Academy For Film.

Tijdens de uitreiking van de Kalveren kon het acteerwerk in categorie├źn als beste hoofdrol en beste bijrol dit jaar gewonnen worden door acteurs van alle geslachten. Op de avond zelf gingen er echter alleen mannelijke acteurs met deze prijzen vandoor en dat kan rekenen op kritiek en verontwaardiging van vakgenoten. Een aantal van hen, zoals Katja Herbers, spraken zich daarover uit op sociale media. Zij vinden dat het niet eerlijk is dat mannen en vrouwen in dezelfde categorie meedoen zolang er ook niet evenveel dragende rollen voor beide seksen zijn. Op dat laatste punt wilden NFF en DAFF zaterdag niet reageren.