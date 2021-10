Weer minder coronapatiënten in ziekenhuizen

De daling van het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen zet door. Op intensive cares en verpleegafdelingen liggen nog 422 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er vijftien minder dan 24 uur geleden, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag daalde het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nog met negentien.

Voor de elfde dag op rij neemt het aantal ernstig zieke coronapatiënten op de ic’s af. Zaterdag liggen daar nog 128 Covid-19-patiënten, vier minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu nog 294 coronapatiënten, elf minder dan vrijdag.