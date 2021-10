Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Er liggen 450 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, iets meer dan de 422 van zaterdag. Op intensive cares liggen 131 patiënten en op de verpleegafdelingen nog eens 319 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 28 meer dan 24 uur geleden, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag en zaterdag daalde dat aantal, nu is weer sprake van een lichte stijging.

Op de ic’s liggen 3 patiënten meer in vergelijking tot zaterdag, op de verpleegafdelingen worden 25 patiënten extra behandeld.

Daarmee is de daling van van het aantal ernstig zieke coronapatiënten op de ic’s na elf dagen op rij tot staan gekomen.