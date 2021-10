Hoekstra: had me beter moeten verdiepen in investering

Minister van Financiën Wopke Hoekstra wist naar eigen zeggen niet dat een bedrijf waar hij twaalf jaar geleden in investeerde, gevestigd was op de Britse Maagdeneilanden. Hij zegt wel zich altijd aan alle regels te hebben gehouden, en dat hij nooit winst heeft overgehouden aan de investering.

De investering kwam zondag aan het licht, naar aanleiding van onderzoek van Trouw, Het Financieele Dagblad en onderzoeksplatform Investico. Die hadden toegang tot de Pandora Papers, een grote hoeveelheid gelekte documenten uit belastingparadijzen.

De Pandora Papers zijn in het bezit van ICIJ, een internationale journalistencollectief waarbij de drie Nederlandse media zijn aangesloten.

Volgens de onderzoekers had Hoekstra jarenlang een belang in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. De CDA-leider heeft tot oktober 2017 deel uitgemaakt van een besloten beleggingsclub die dit belastingparadijs in de Caribische Zee nog altijd gebruikt om te investeren in een safaribedrijf in Oost-Afrika.

Hoekstra zegt op Twitter dat het een investering van 26.500 euro betrof, in een “start-up voor ecotoerisme in Afrika van een vriend van mij”. De aandelen verkocht hij voordat hij minister werd. Volgens de bewindsman was zijn investering toen hij er afstand van deed 4800 euro meer waard geworden, maar doneerde hij dat geld aan “een Nederlands goed doel ten behoeven van wetenschappelijk onderzoek naar kanker”.

Volgens Trouw, Het Financieele Dagblad en Investico maakte ook president-commissaris Tom de Swaan van staatsbank ABN Amro deel uit van de besloten beleggingsclub waarbij Hoekstra betrokken was. De Swaan werd in juli 2018 door Hoekstra benoemd bij de bank. Ook oud-zakenbankier Wilco Jiskoot en Alexandra Schaapveld, commissaris bij Société Générale en tot voor kort ook bij ontwikkelingsbank FMO, zouden deel uitmaken van de beleggingsclub.

De Britse Maagdeneilanden vormen één van de grootste belastingparadijzen ter wereld. Onthullingen laten al sinds 2013 zien hoe het land corruptie en fraude helpt verhullen.