Oppositie wil opheldering over belang Hoekstra in brievenbusfirma

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen van demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) opheldering over het belang dat hij had in een tropische brievenbusfirma. Henk Nijboer van de PvdA liet via Twitter weten dat hij een debat heeft aangevraagd.

Ook voorman Jesse Klaver van GroenLinks wil uitleg van de CDA-leider. “Het is uitermate verontrustend nieuws dat de naam van onze minister van Financiën voorkomt in deze gelekte documenten over brievenbusfirma’s. De onderste steen moet boven. Hij moet komende week nog verantwoording afleggen in de Tweede Kamer.”

Zondag kwam door onderzoek van Trouw, Het Financieele Dagblad en onderzoeksplatform Investico aan het licht dat Hoekstra jarenlang een belang heeft gehad in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. De minister liet zelf op Twitter weten dat hij niet wist dat een bedrijf waar hij twaalf jaar geleden in investeerde, gevestigd was op de Britse Maagdeneilanden. Ook zei Hoekstra dat hij voor zijn aantreden als minister toenmalig formateur Mark Rutte had geïnformeerd over zijn investering.

De verklaring roept bij Nijboer vragen op. “Hoekstra ontkent het geweten te hebben dat het bedrijf in een belastingparadijs gevestigd was, maar heeft Rutte dan weer wel geïnformeerd. Hoe kan dat? En waarover dan? Ik wil heel precies weten hoe dit zit”, twitterde het PvdA-Kamerlid.

Ook Geert Wilders reageerde verontwaardigd. “Hoe voelt dat nou om met je brievenbusfirma in het belastingparadijs de Maagdeneilanden te hebben geïnvesteerd terwijl jaren later de slachtoffers van de toeslagenaffaire nog steeds op hun geld zitten te wachten?” twitterde de PVV’er.

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen noemde het geen verrassing dat de “elite zo opereert”. Ze vroeg zich af hoe Hoekstra als minister nog geloofwaardig kan zijn in de aanpak van belastingontwijking.