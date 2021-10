Chantal schrijft boek De IT Girl om vrouwen in IT sector te behouden

Al tien jaar werkt Chantal Schinkels in E-commerce, een omgeving met veel mannelijke collega’s. Toen ze erachter kwam dat ze minder betaald kreeg voor hetzelfde werk, ging ze naar haar manager om dit recht te zetten. Ze werd zich bewust van wat er allemaal leeft rondom diversiteit en inclusie binnen de IT-wereld en schreef het boek ‘De IT Girl’, om vrouwen die op de IT-werkvloer werken daar te houden. “Ze zeggen sneller hun baan op om vervolgens in een hele andere sector te gaan werken. Dat is zonde van alle energie die erin zit.”

Chantal houdt zich bezig met het ontwikkelen en bouwen van webshops en vindt het geweldig om in de IT te werken.“Ik vind het leuk om met mannen te werken. De IT-sector is een snel veranderende sector. Waar ik tien jaar geleden mee bezig was, is nu al niet meer relevant. “In eerste instantie voelde Chantal zich boos en verdrietig toen ze erachter kwam dat ze minder betaald kreeg. “Ik dacht eerst dat het mijn eigen fout was en dat ik mijn werk niet goed deed.” Na het gesprek met haar manager was het salaris probleem opgelost, maar voor Chantal was er een zaadje gepland.

Giftige werkomgeving

Minder betaald krijgen was niet het enige waar ze zich bewust van werd. Ook het handen boven het hoofd houden van mannelijke collega’s onderling of het niet uitgenodigd worden voor een potje tafelvoetbal omdat je vrouw bent, maakte onderdeel uit van een cultuur, die voor een giftige werkomgeving kan zorgen. Dit zorgt er vervolgens voor dat vrouwen er niet voor kiezen om binnen de IT te werken of het niet redden, en een andere baan gaan zoeken.

Ze ging zich oriënteren, las veel en woonde evenementen bij, zoals het grote Tech evenement in Lissabon, waar Chantal met veel vrouwen sprak. Gaandeweg kwam ze erachter dat er veel meer speelt, en vooral wat de impact is van het gebrek aan vrouwen in de Tech industrie. “Dat is voor iedereen een nadeel. Zo zijn er producten op de markt die gevaarlijk zijn voor vrouwen of die niet aan de specifieke wensen van vrouwen voldoen. Dit zijn producten die door mannen worden vervaardigd, zoals de menstruatie app. Dat is een vrouwen product die niet voldoet aan de behoefte van vrouwen. Er wordt wel marktonderzoek gedaan, maar je ziet dat de persoonlijke overtuigingen sterker zijn dan het resultaat van zo’n onderzoek.”

Chantal geeft het voorbeeld van een bedrijf in Duitsland, die bedacht had om grote roze handschoenen te maken voor vrouwen waarmee ze een tampon kunnen verwijderen. Het gezicht van zo’n tampon gewikkeld in een wc-papiertje vonden ze een vies gezicht. “Ze dachten dat vrouwen op zo’n handschoen zaten te wachten. Dat idee is geflopt, maar het laat zien dat er dingen worden bedacht voor vrouwen waar ze niet op zitten te wachten of die niet aan hun wensen voldoen.” Het kan ook gebeuren dat er een product op de markt komt dat gevaarlijk is voor vrouwen. Een voorbeeld hiervan is de autogordel. Die is gemaakt voor een mannenlichaam. “De kans dat een vrouw meer verwondingen oploopt door een ongeluk is 47 procent groter.”

Op zoek naar bevestiging

Waar kwam Chantal haar eerste reactie vandaan toen ze hoorde dat ze minder verdiende? “Dat heeft met perfectionisme te maken en daar hebben meer vrouwen last van. We worden opgevoed met het idee dat we braaf moeten zijn en iedereen tevreden moeten houden. Er wordt een zaadje in de opvoeding gepland dat ervoor zorgt dat je op latere leeftijd op zoek gaat naar bevestiging. Dat heb ik ook. Ik heb last van het Imposter Syndrome, waardoor je denkt dat je door de mand gaat vallen. Toen ik het contract kreeg van de uitgeverij om dit boek te schrijven, zat ik dagelijks te wachten op een telefoontje met het bericht dat het toch niet doorging. Die is nooit gekomen, maar dat kost wel een hoop energie.”

Binnen tech werken 14 procent vrouwen. Het is dus voornamelijk een mannenwereld, wat volgens Chantal betekent dat er ook bepaalde overtuigingen, vooroordelen en omgangnormen zijn. “Neem de manager. Dat zijn vooral mannen. We zijn geneigd om mensen aan te nemen die op ons lijken. Die worden vervolgens gedurende hun werkleven verder geholpen, zoals met promoties of een loonverhoging. Dat wordt makkelijker als je op de manager lijkt. Als vrouw kan dit impact hebben op je carrière. Het gebeurt al binnen de opleiding, daar wordt al onderscheid gemaakt vanuit docenten. Dan is een docent bijvoorbeeld van mening dat een vrouwelijke student iets moet weten, terwijl de mannelijke medestudenten geen idee hebben. Als ze vervolgens ergens worden aangenomen, zien ze promoties aan zich voorbijgaan of wordt ervan uitgegaan dat ze kinderen krijgen, minder beschikbaar zijn of kantoorwerk (lunch bestellen, vaatwasser uitruimen) doen.”

Mannen die een verschil willen maken

Chantal heeft ‘De IT Girl’ geschreven voor vrouwen die binnen de IT werken, maar er staat ook een hoofdstuk in voor mannen. “Er zijn altijd mannen die een verschil willen maken als het om diversiteit en inclusie gaat. Die zijn zich bewust van wat er leeft.” In het boek staan de belangrijkste zaken waar vrouwen tegenaan lopen en wat ze zelf kunnen doen om ermee om te gaan. “Elke vrouw die in een mannenomgeving werkt kan het boek lezen. Denk bijvoorbeeld aan de wetenschap, daar gebeuren ook aparte dingen.”

Er is al veel aan het veranderen en er zijn bedrijven die het wel goed op orde hebben, maar Chantal vindt dat het te langzaam gaat. Dat is ook een reden dat ze het boek geschreven heeft. “Het is niet de schuld van de vrouwen, die hoeven niet te veranderen om het wel te laten werken. Wij hebben sneller het idee dat het aan ons ligt. Vroeger moesten we ons aanpassen aan de man. Dat is nog steeds gaande. Als je kijkt naar vrouwen op topposities, zie je de verharding. Er is vaak een oordeel naar vrouwen die niet veertig uur in de week willen werken, en dat helpt ze niet verder. Als je echt iets in de tech wil bereiken als vrouw, dan kom je er niet met jezelf te zijn. Je moet wel mannelijke trucjes overnemen. Dat is heel treurig.”

Onderkend probleem

Eén ding is zeker: Chantal kan en wil haar mond niet meer houden. Het is volgens haar een beladen onderwerp en een onderkend probleem. Technologie is overal om ons heen en het is belangrijk dat er meer diversiteit op de werkvloer komt. “Ik heb gewerkt aan mijn zichtbaarheid en veel blogs geschreven. Ik geef presentaties en creëer kansen voor mezelf, want ik weet dat die niet komen aanwaaien. Dit alles heeft zijn vruchten afgeworpen. Mensen weten wie ik ben en ik word serieus genomen.”