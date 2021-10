De Jonge doet aangifte van dreigtweet met galg

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft aangifte gedaan van bedreiging na een tweet waarin gesuggereerd werd dat een galg voor hem klaarstond. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van de NOS. De bewindsman doet altijd aangifte bij dergelijke uitingen.

De foto van de galg werd afgelopen weekeinde gemaakt tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Amsterdam. De politie maakte eerder al bekend onderzoek te doen naar de tweet waarin de galg in verband wordt gebracht met De Jonge. Volgens een woordvoerder was daarover maandag nog geen nieuws te melden.

Het Openbaar Ministerie liet weten dat de tweet wordt gezien als bedreiging. In het Twitterbericht leek de gebruiker een foto van de galg in Amsterdam te delen, die hij in verband bracht met de zorgminister. Het account van de gebruiker is inmiddels verwijderd, maar andere Twitteraars hebben het originele bericht vastgelegd.

Het meenemen van de galg naar de demonstratie is niet strafbaar als daar geen bedreiging mee gepaard gaat, verklaarde de politie zondag al.