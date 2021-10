Facebook zelf is er nog, maar de toegangsweg is weggeslagen

Het hele imperium van Facebook leek maandag in één klap van de aardbodem verdwenen. Facebook zelf, Instagram, WhatsApp, Messenger, Workplace en Oculus zijn al uren compleet uit de lucht, en wie weet hoelang het duurt om alles weer aan de praat te krijgen. De storing is mogelijk veroorzaakt door een mislukte update. Alles van Facebook bestaat nog wel, maar de toegangsweg is er niet meer, Facebook is een eiland zonder brug naar de buitenwereld geworden. En het is niet bekend hoeveel werk er nodig is voordat de verbinding kan worden hersteld.

Facebook gebruikt een systeem dat border gateway protocol (bgp) heet. Dat zorgt ervoor dat mensen die bijvoorbeeld de Facebook-app openen zonder het te merken worden doorgeleid naar de plek in de servers waar hun vakantiefoto’s en berichten staan. Het laadt ook de chats in WhatsApp en Messenger, de foto’s op Instagram, intranetberichten van bedrijven die Workplace gebruiken en de virtualrealitygames van Oculus-dragers. Op goede dagen voorkomt het files en vertragingen. Als alle bezoekers langs dezelfde weg naar hun gegevens zouden gaan, zouden de netwerken namelijk vastlopen.

Maar in de loop van maandag ging dat mis. Een Facebook-medewerker zou een update hebben uitgevoerd bij de bgp-systemen. Binnen een paar minuten bestond het bgp-systeem niet meer. In feite waren daarmee alle wegwijsborden richting de Facebook-systemen weg. Geen enkele app en geen enkele site kon nog verbinding maken met de servers.

De storing is lastig voor gebruikers, maar het is ook lastig voor Facebook zelf. Medewerkers kunnen niet met elkaar mailen, omdat de interne mailsystemen ook onbereikbaar zijn geworden. En volgens Amerikaanse media kunnen mensen ook de datacentra niet in om het probleem ter plekke op te lossen. Hun toegangspasjes zouden niet meer werken, omdat het systeem dat hun identiteit controleert en de deuren opent ook onbereikbaar zou zijn geworden.