Linkerrijstroken op Haringvlietbrug verbreed

De linkerrijstroken op de Haringvlietbrug zijn met ingang van maandag in beide richtingen breder dan voorheen. De inhaalstrook is de voorbije nachten met 40 centimeter verbreed van 1,95 meter naar 2,35 meter.

Rijkswaterstaat besloot daartoe omdat automobilisten moeite hadden met de versmalde rijstroken. Inhalen was daardoor lastig, zeker wanneer een vrachtwagen moest worden gepasseerd. Na analyse en uit klachten van weggebruikers bleek dat aanpassing van de versmalde banen gewenst was.

Er is op het wegdek meer ruimte doordat de snelheidscontroles niet meer door agenten in politieauto’s worden uitgevoerd, maar door flitspalen, die minder ruimte van het wegdek innemen.

De verkeersomstandigheden op de Haringvlietbrug zijn sinds 23 augustus aangepast, omdat het vele verkeer ervoor zorgt dat de 700 klemmen waarmee 210 aluminium platen aan de brug zijn bevestigd, door trillingen loskomen. De hoeveelheid, het gewicht en de snelheid van het verkeer bepalen de sterkte van de trillingen, en daarmee de kans dat de platen loskomen van de brug. Daarom is de maximumsnelheid op de brug verlaagd van 100 naar 50 kilometer per uur, zijn de rijstroken versmald en de parallelbanen afgesloten voor auto’s. De brug, die de Hoeksche Waard verbindt met Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant, gaat één keer per week open voor hoge scheepvaart.

De situatie op de brug duurt tot 2023, wanneer renovatie op het programma staat.