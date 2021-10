Nieuw gevaar op de weg: auto en bestuurder zijn het rijden verleerd

De Nederlandse auto komt weer massaal in beweging. Na anderhalf jaar ‘auto-pauze’ staan we deze week zelfs weer muur- en muurvast op de Nederlandse wegen. Ingewijden waarschuwen voor problemen: auto’s gaan vaker slecht onderhouden de weg op door het lange stilstaan. En automobilisten zijn het rijden verleerd.

De ANWB liet dinsdag weten dat de ochtendspits van 28 september de drukste was sinds de corona-uitbraak. In totaal stond er tijdens het hoogtepunt van de spits 468 kilometer file. Dat werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de afsluiting van de A12, maar vorig jaar had je die nog makkelijk kunnen afsluiten. Je kon toen het grootste deel van het jaar op een dinsdag tussen 7 en 9 uur ’s ochtends nog een kanon afschieten op de snelweg.

Autorijden onder nieuwe omstandigheden

Door al het thuiswerken zijn we het rijden zeer waarschijnlijk enigszins verleerd – en onze auto ook. Iedereen die zich de afgelopen tijd met enige regelmaat op de wegen heeft begeven, heeft waarschijnlijk zelf ook gemerkt dat een deel van de autogebruikers zich wat onzeker op de weg begeeft. Maar ook in de cijfers is te zien dat de mens niet goed reageert op plots veranderende omstandigheden – volgens het CBS waren in 2020 ten opzichte van het aantal weggebruikers veel meer verkeersslachtoffers. Dat heeft alles te maken met compleet nieuwe verkeersomstandigheden.

Vakantiecheck auto

Je eigen rijvaardigheden en je auto weer even fine-tunen is dus zeker aan te bevelen als je nu voor het eerst in tijden weer dagelijks de spits inrijdt. Voor je auto kan je denken aan een check die heel vergelijkbaar is met een vakantiecheck, een controle van je bandenprofiel, accu, verlichting, ruitenwissers, enzovoort, om zo te voorkomen dat je ineens – midden in de spits – voor vervelende verassingen staat.

Uiteraard wordt je auto ook tijdens de jaarlijkse APK gecontroleerd, maar als je auto zo weinig gebruikt is, is de kans op problemen een stuk groter. Het onderste deel van de banden kan afgevlakt raken als een auto lang stilstaat. Remmen kunnen vast komen te zitten en de accu kan problemen geven. Ook kunnen andere, al bestaande problemen, lang over het hoofd zijn gezien, waardoor ze zijn verergerd.

Opfriscursus autorijden

Wat betreft de eigen rijvaardigheden: een opfriscursus kan wonderen doen, om de eerste stroefheid eruit te rijden. Iemand die lang niet gereden heeft is vaak wat langzamer en onzekerder. Niets gaat automatisch, met als gevolg dat je net te laat bedenkt dat je nog van baan moet wisselen of geen voorrang hebt. Gelukkig zijn een paar lessen van een uur vaak al voldoende om de scherpste randjes eraf te rijden – zeker als je voor corona wel veel gereden hebt.

Wachttijden op de A12 en bij het CBR

Een tweede punt is natuurlijk of die opfriscursussen te krijgen zijn. De enorme wachttijden bij het CBR zijn nog altijd niet verholpen en lijken een soort flessenhalseffect te hebben op de wachttijd bij rijscholen. Volgens het CBR wordt er hard aan gewerkt dat probleem te verhelpen.

En anders kan een paar keer een stukje rijden met een goed-rijdende vriend of vriendin ook al een hoop schelen – als de remmen het maar doen en de A12 niet net even dicht is.