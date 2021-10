Piets weerbericht: geleidelijk aan steeds meer buien

Vandaag vooral in het westelijk kustgebied en in het Waddengebied een paar buien of buitjes. Verder is het meest droog weer met de zon erbij en overdag temperaturen tussen 16 en 18 graden. De wind komt uit zuid tot zuidwest en is matig tot vrij krachtig. Windstoten in kracht 6 of 7.

Vanavond in het Waddengebied mogelijk nog een buitje. Vannacht overal droog en vrij helder weer. Temperaturen tussen 9 tot 12 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidoost.

Stevige buien

Dinsdag geregeld buien en soms stevige buien. Overdag 16 tot 18 graden. De wind komt uit richtingen tussen zuidoost en zuidwest, is matig tot krachtig. Kust en Wadden windstoten in kracht 7. In de avond en nacht opklaringen en nog buien of buitjes. In de nacht 10 of 11 graden.

Woensdag veel bewolking en niet droog, beslist niet. Een ronduit buiig weertype. Overdag 15 of 16 graden. De wind uit west tot noordwest, kust krachtig of hard. Mogelijk stormachtig. Dus herfst!

Donderdag en vrijdag droog weer met op donderdag veel bewolking en 16 of 17 graden. In de nacht mist. Vrijdag bewolking en zon met overdag 16 of 17 graden. In de nacht mist en 7 tot 12 graden. Zaterdag veel zon en 17 of 18 graden. Zondag regelmatig zon en 16 of 17 graden.