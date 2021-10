Serious Request van 3FM in teken van ontbossing Amazonegebied

3FM gaat dit jaar tijdens Serious Request geld ophalen voor de strijd tegen ontbossing. Met het geld moeten de ernstig bedreigde regenwouden in het Zuid-Amerikaanse Amazonegebied worden beschermd.

Het geld wordt opgehaald voor het Wereld Natuur Fonds (WNF). Volgens die organisatie vormen de bossen in het Amazonegebied een groen schild dat de aarde beschermt tegen opwarming, en worden die nu in een rap tempo vernietigd. Het is voor het eerst dat 3FM samenwerkt met het WNF, sinds 2004 haalde de radiozender, traditiegetrouw in de week voor kerst, geld op voor het Rode Kruis.

Dit jaar wordt er 24 uur per dag van 18 tot en met 24 december live radio gemaakt vanuit Amersfoort. Welke dj’s in actie komen, wordt later bekendgemaakt. Vorig jaar leverde de actie van 3FM nog ruim 1,6 miljoen op. Toen sloten de radio-dj’s zich op in de hangar van Vliegveld Twenthe en moesten onder meer 24 uur per dag een loopband draaiende houden.