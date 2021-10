Toiletalliantie vraagt formerende partijen om openbare wc’s

Er moeten meer openbare toiletten komen in Nederland. Dat schrijft de Toiletalliantie, een verzameling van ruim twintig organisaties die zich inzetten voor meer toiletten in Nederland, in een brief aan de formerende partijen.

De Toiletalliantie doet drie verzoeken in de brief. De toiletnorm, om de 500 meter een wc in drukke voetgangersgebieden en stads- en dorpscentra, moet in de wet worden opgenomen en gemeenten moeten verplicht worden daaraan te voldoen. Gemeenten moeten voldoende geld krijgen om zelfreinigende, rolstoeltoegankelijke openbare toiletten te bouwen. En alle regionale treinen moeten verplicht binnen drie jaar een toilet hebben.

Volgens de alliantie hebben te veel mensen er last van als er niet genoeg openbare wc’s zijn. “Een derde van de Nederlanders stelt dat hun levenskwaliteit hieronder lijdt, een vijfde blijft soms regelmatig thuis uit angst op pad geen toilet te vinden.”

Sommige gemeenten, zoals Utrecht, Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp, streven de toiletnorm na, ziet de alliantie. “Daar zijn we erg blij mee,” zegt Bernique Tool, oprichter van de Toiletalliantie en directeur van de Maag Lever Darm Stichting. “Maar twee derde van de gemeenten heeft niet eens toiletbeleid. Daarom zeggen wij: neem de norm op in de wet, houd gemeenten eraan maar geef hen óók geld om eraan te kunnen voldoen.”