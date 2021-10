Weer iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag voor de tweede dag op rij licht toegenomen. Op de intensive cares daalde het aantal Covidpatiënten wel, met 3 tot 128, zo staat in de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Zondag kwam er na 11 dagen een eind aan de daling van het aantal ernstig zieke coronapatiënten op de ic’s.

In totaal liggen nu in 454 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, 4 meer dan zondag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten toe met 7 tot 326.

In de afgelopen 24 uur werden er 10 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden er 28 nieuwe patiënten opgenomen.