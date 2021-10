Aantal coronagevallen loopt iets op na wekenlange daling

Na weken van snelle daling is het aantal nieuwe coronagevallen nu weer opgelopen. In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 12.016 positieve tests, 2 procent meer dan de week ervoor. Het instituut spreekt van een stabilisatie. Het reproductiegetal kruipt omhoog, het aantal gemelde ziekenhuisopnames en sterfgevallen bleef ongeveer gelijk.

Het aantal coronagevallen neemt vooral toe onder twintigers, dertigers, vijftigers en zestigers. Zo testten bijna 2100 mensen van 20 tot en met 29 jaar positief, 7 procent meer dan de week ervoor. Het aantal coronagevallen onder dertigers steeg met 5 procent, onder vijftigers met 11 procent en onder zestigers met 18 procent. Onder jonge kinderen daalt het aantal gevallen juist. Meer dan de helft van alle mensen raakt nog steeds thuis besmet. Het percentage mensen dat het coronavirus in de horeca heeft opgelopen veranderde niet, het percentage mensen dat op het werk besmet raakte steeg wel.

Bij 235 mensen waren de klachten zo erg, dat ze vorige week in een ziekenhuis werden opgenomen. Dat is vrijwel gelijk aan de 236 opnames in de week ervoor. Het aantal mensen dat op een intensive care kwam te liggen, daalde wel, van 59 naar 46.

Het RIVM kreeg 29 meldingen van sterfgevallen, tegen 34 de week ervoor. Net als voorgaande weken zijn het vooral mensen van 80 jaar en ouder.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, steeg naar 0,96. Dat is het hoogste niveau in de afgelopen weken. Als het cijfer onder de 1 zit, daalt het aantal nieuwe besmettingen nog wel, maar hoe dichter bij de 1 het cijfer komt, hoe langzamer die daling gaat.

De GGD voerde minder coronatesten uit (min 6,8 procent), maar die brachten meer besmettingen aan het licht (plus 1,3 procent).

Het aantal testen voor toegang steeg opnieuw explosief. Meer dan 329.000 mensen lieten zich vorige week testen om toegang te krijgen tot cafés, restaurants, bioscopen en theaters. De week ervoor waren er zo’n 186.000 toegangstesten en nog een week eerder bijna 65.000. Sinds het begin van de testen was er maar één week met nog meer toegangstesten. In de week van 28 juni lieten meer dan 350.000 mensen zich om die reden testen. Dit was na de heropening van discotheken en nachtclubs. Kort erna begon de vierde golf.

Al die extra toegangstesten vorige week brachten niet veel meer besmettingen aan het licht. Van de 329.129 mensen die zo’n test hadden laten doen, bleken 338 het coronavirus onder de leden te hebben, oftewel 0,1 procent. De week ervoor waren 200 van de 186.589 geteste mensen positief, ook 0,1 procent.