Aantal Covidpatiënten in ziekenhuizen stijgt voor derde dag op rij

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag voor de derde dag op rij toegenomen, valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er liggen nu 483 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, dat zijn er 29 meer dan maandag. Dat is het hoogste aantal in ruim een week tijd.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 351 mensen met corona, 25 meer dan maandag. Op de intensive cares nam het aantal Covidpatiënten met 4 toe tot 132.

In de afgelopen 24 uur werden er 65 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Zo’n hoge instroom is in bijna een maand tijd niet meer voorgekomen. Op de ic’s werden 17 nieuwe patiënten opgenomen.

“De instroom van Covidpatiënten is afgelopen week in de kliniek gestegen, voor de ic is de instroom gelijk gebleven. De Covidbezetting in zowel de kliniek als de ic is de afgelopen week gedaald. We verwachten deze week een min of meer stabiele bezetting”, stelt het LCPS in een toelichting.