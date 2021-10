DigiD niet bereikbaar vanwege DdoS-aanvallen

DigiD is sinds het begin van maandagavond niet bereikbaar vanwege terugkerende DdoS-aanvallen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het is niet mogelijk om in te loggen en dus niet mogelijk om veel overheidsdiensten te gebruiken, waar DigiD voor nodig is.

“Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een oplossing”, aldus de woordvoerder. Hoe lang de storing nog gaat duren, is niet bekend. Volgens de website allestoringen.nl ontstond de storing aan het begin van de avond. DigiD is het ‘digitale paspoort’ dat veel overheidsinstanties hanteren om online iemands identiteit te checken.

Ook Facebook, Whatsapp en Instagram kampen met een grote storing. Volgens de woordvoerder van het ministerie staat de storing “helemaal los” van die andere, grote storing. “DigiD gebruikt een ander netwerk dan deze sociale platformdiensten”, zei een woordvoerder.

Door de DigiD-storing kan niet worden ingelogd bij websites van de overheid, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Op websites van gemeenten is een DigiD nodig bij het aanvragen van een paspoort of uittreksel uit het bevolkingsregister. Zowel bedrijven als burgers kunnen er hun belastingaangifte mee ondertekenen.