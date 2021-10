Koningspaar in december naar Griekenland voor staatsbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan in december naar Griekenland. Het koningspaar brengt dan op uitnodiging van president Katerina Sakellaropoulou een staatsbezoek aan het Zuid-Europese land, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

Het bezoek vindt plaats van 13 tot en met 15 december. Tijdens de reis is er onder meer aandacht voor economie en innovatie, duurzaamheid, migratie en mensenrechten. Het staatsbezoek is het tweede in korte tijd dat is aangekondigd.

In november gaan Willem-Alexander en Máxima op bezoek bij de Noorse koning Harald en zijn vrouw koningin Sonja. In juli ging het koningspaar voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis op staatsbezoek. Duitsland was toen de bestemming.