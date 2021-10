Onderzoek: Pfizer-vaccin blijft beschermen tegen ziekenhuisopname

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech beschermt na volledige inenting voor 90 procent tegen ziekenhuisopname na besmetting, aldus onderzoekers in een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Ook na besmetting met de Delta-variant blijft het vaccin goed beschermen tegen ziekenhuisopname. De bescherming tegen besmetting neemt na verloop van tijd wel flink af.

Gedurende de eerste maand na de tweede inenting beschermt Pfizer nog voor 88 procent tegen het oplopen van het virus, na vijf maanden nog maar voor 47 procent. Volgens de wetenschappers laten de onderzoeksresultaten zien dat boosterdoses van het vaccin nodig zullen zijn om de bescherming hoog te houden. De studie liep ongeveer een half jaar en de effectiviteit van het vaccin tegen ziekenhuisopname nam in die periode niet af, aldus de onderzoekers.

Volgens de wetenschappers bewijst het onderzoek dat het vaccin goed beschermt tegen ziekenhuisopnames, zelfs nu de besmettelijker Delta-variant van het virus dominant is. De afnemende effectiviteit van het vaccin tegen besmetting komt volgens de wetenschappers waarschijnlijk door afnemende immuniteit en niet zozeer doordat de Delta-variant de vaccins omzeilt.