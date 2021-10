Iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Na drie dagen van toenames is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen woensdag een klein beetje gedaald, valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er liggen nu 481 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, dat zijn er 2 minder dan dinsdag. In de drie voorgaande dagen nam dit aantal in totaal met 61 toe.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 347 mensen met corona. Dat zijn er 4 minder dan de voorgaande dag. Op de intensive cares nam het aantal Covidpatiënten met 2 toe tot 134.

In de afgelopen 24 uur werden er 43 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 12 nieuwe patiënten opgenomen.