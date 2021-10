Informateurs: omslag in denken en investeren in vertrouwen nodig

In de komende onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie is “een omslag in het denken nodig”. De vier partijen moeten investeren in goede onderlingen verhoudingen en vertrouwen, zo maakte informateur Johan Remkes woensdag duidelijk aan het begin van zijn nieuwe taak, die hij samen met D66’er Wouter Koolmees gaat uitvoeren.

Het is ook de bedoeling dat de vier partijen “zich ook verstaan” met andere fracties, zegt Remkes. Die partijen zullen worden geconsulteerd, ook soms langs informele lijn. Dat vergt volgens hem een open houding van de vier onderhandelende partijen en van de twee informateurs.

De Tweede Kamer stemde dinsdagavond in met de benoeming van de twee informateurs. Remkes leidde het overleg al de afgelopen weken.