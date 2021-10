Kaag denkt dat regeerakkoord voor 5 december mogelijk is

D66-leider Sigrid Kaag denkt dat het mogelijk is om vóór 5 december een regeerakkoord te hebben. Het idee dat er nog na Sinterklaas onderhandeld wordt over een kabinet noemt ze “pessimistisch”. Daarmee suggereert ze dat het al voor die tijd tot een regeerakkoord kan komen.

Volgens de D66-leider is er geen deadline voor de onderhandelingen. Informateur Johan Remkes zei op een persconferentie van woensdag wel een datum in zijn hoofd te hebben, maar hij vond het niet verstandig die uit te spreken.

Kaag vindt dat er in eerdere fases al veel werk is verzet. Zo hebben partijen eerder dit jaar al gesproken over verschillende grote thema’s en hebben VVD en D66 gezamenlijk een document op hoofdlijnen geschreven. Dat stuk, met ‘bouwstenen’ voor de formatie, dient volgens Kaag nog steeds als basis voor de gesprekken.

Het CDA en de ChristenUnie, die ook aan de onderhandelingstafel zitten, voelen weinig voor de in hun ogen liberale koers van het document. Remkes noemt het vooral “gedachten die op tafel liggen” en wordt er verder open onderhandeld. Volgens hem is het niet zo dat de christelijke partijen slechts ruimte krijgen om met wijzigingen op het stuk te komen.