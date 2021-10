Kinderboek Dinand Woesthoff in top 10 bestsellers, Bijl op 17

Sloddervos, het nieuwe kinderboek van Dinand Woesthoff en Dore van Montfoort, komt deze week nieuw binnen op plek zes in de Bestseller 60. Het boek is een van de vier nieuwe binnenkomers die gelijk in de top tien van best verkochte titels belanden.

Het boek van de zanger van Kane is niet de hoogst genoteerde nieuwe binnenkomer, dat is het receptenboek ‘Grip op koolhydraten – snel & simpel, in 30 minuten op tafel’ van Yvonne Lemmers. Zij komt binnen op de tweede plaats, vlak achter De liefdesbrief van Lucinda Riley, die vorige week ook de lijst aanvoerde.

Naast Woesthoff staat ook wijlen Martine Bijl weer in de lijst van stichting CPNB. Haar boek Van Dit En Dat En Van Alles Wat komt nieuw binnen op plaats zeventien. Haar man Berend Boudewijn selecteerde hiervoor teksten, dagboekfragmenten en brieven van de in 2019 overleden presentatrice en schrijfster.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Lucinda Riley – De liefdesbrief

2. (-) Yvonne Lemmers – Grip op koolhydraten – snel & simpel, in 30 minuten op tafel

3. (2) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

4. (5) Michael Pilarczyk – Je bent zoals je denkt

5. (-) Yotam Ottolenghi & Noor Murad – Ottolenghi Test Kitchen – Shelf Love

6. (-) Dinand Woesthoff & Dore van Montfoort – Sloddervos

7. (-) Julia Quinn – Bridgerton 8. Een man van stand.

8. (8) Lale Gül – Ik ga leven

9. (3) Lex Kroon – Ik lach om niet te huilen

10. (12) Paolo Cognetti – Het geluk van de wolf