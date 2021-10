Linkse partijen willen dat anticonceptie vanaf 2022 gratis is

GroenLinks, PvdA en SP willen dat de pil en andere anticonceptiemiddelen die via de huisarts verkrijgbaar zijn, gratis worden. De drie linkse partijen hebben daartoe een voorstel voor een wetswijziging ingediend bij de Tweede Kamer. Als die wordt aangenomen, zou de regeling al begin volgend jaar ingaan. Condooms vallen niet onder het voorstel.

In februari nam de Tweede Kamer al een motie van de PvdA aan die ertoe moest leiden dat deze anticonceptiemiddelen weer in het basispakket van de zorgverzekering zouden terugkomen. Die waren daar in 2011 uit gehaald, omdat er geen medische noodzaak voor is. Alleen vrouwen onder de 18 jaar krijgen de pil nog helemaal vergoed. Omdat het kabinet demissionair is, wilde de staatssecretaris van Volksgezondheid nog geen besluit nemen over de motie.

De drie linkse partijen willen daar niet meer op wachten, melden ze woensdag. Ze stellen nu een andere regeling voor die sneller kan worden uitgevoerd. Ze willen dat vrouwen de middelen gratis bij de huisarts krijgen. Die kan de kosten declareren bij de zorgverzekeraar, die op zijn beurt het geld terugkrijgt van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de indieners zal het in totaal om ongeveer 60 miljoen euro gaan. Hun uitgangspunt is dat de kosten voor anticonceptie niet alleen bij vrouwen wordt gelegd maar eerlijk worden verdeeld.

Het is de bedoeling dat de wijziging wordt opgenomen in de begroting van Volksgezondheid die binnenkort door het parlement wordt behandeld. Als dezelfde partijen die de motie destijds steunden dit amendement ook steunen, moet het kabinet dit opvolgen. Een kabinet kan soms een motie naast zich neerleggen of die op een eigen manier uitvoeren.

Eerder woensdag bepaalde de rechtbank in Den Haag dat het niet aan de rechter is maar aan de politiek om te bepalen of anticonceptie moet worden vergoed of niet. De zaak was aangespannen door een aantal organisaties, mede namens ruim 7000 burgers. Zij vinden dat er sprake is van discriminatie, omdat het met name vrouwen zijn die voor de kosten van bijvoorbeeld de pil, een spiraaltje en andere middelen opdraaien.