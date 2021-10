Ministerie versoepelt reisadvies voor Malta, Sardinië en Azoren

Het ministerie van Buitenlandse Zaken past het reisadvies voor verschillende gebieden aan, waaronder voor Malta, Sardinië en de Azoren. Deze drie bestemmingen worden niet langer beschouwd als zogenoemd hoogrisicogebied, de kleurcode verandert van geel naar groen. De verandering gaat in op 7 oktober en reizigers vanuit deze gebieden hoeven vanaf die datum in Nederland geen coronapas meer te laten zien.

Verder zijn Guadeloupe, Kosovo en Indonesië niet langer zeerhoogrisicogebied, maar wel hoogrisicogebied. De kleurcode oranje blijft staan. Voor reizigers naar Nederland vanuit deze bestemmingen vervalt vanaf 7 oktober de quarantaineplicht en de eis om te testen. Een coronabewijs is voldoende om naar Nederland te reizen.

De situatie in Saint Vincent en de Grenadines, Barbados en Brunei wijzigt juist van hoogrisicogebied naar zeerhoogrisicogebied, de gebieden blijven oranje. Reizigers vanuit daar moeten in Nederland in quarantaine en een negatief testresultaat laten zien, ook als ze gevaccineerd zijn.