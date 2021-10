Adviseur EU-hof geeft Italië ongelijk in strijd om EMA

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is niet op een onwettige manier aan Amsterdam toegewezen, vindt de belangrijkste adviseur van het Europees Hof van Justitie. Het hof moet de klachten van Italië, dat het nakijken had en dat nog moeilijk kan verteren, volgens hem niet overnemen.

Medicijn- en vaccintoezichthouder EMA was gevestigd in Londen, maar had wegens de brexit nieuw onderdak nodig. Amsterdam versloeg vier jaar geleden na drie stemrondes en een loting van de EU-landen nipt concurrent Milaan en haalde het agentschap met toen 850 werknemers binnen. Tot ergernis van de Italianen, die het er niet bij lieten zitten en naar het Europees hof stapten.

Maar hun bezwaren houden geen steek, vindt de advocaat-generaal van het hof, wiens advies doorgaans zwaar weegt. Het besluit om het EMA aan Amsterdam te gunnen is genomen door de EU-regeringen, en daar gaat het hof niet over. De verordening waarin vervolgens de spelregels voor en taken van EMA zijn vastgelegd, is volgens de advocaat-generaal in orde. Die is niet ‘besmet’ door het voorafgaande getouwtrek en handjeklap tussen de EU-landen.

Het Europees Parlement is ook niet gepasseerd, stelt hij. Dat had de kans om zich te verzetten toen de verhuizing naar Amsterdam in Europese wetgeving werd vastgelegd.