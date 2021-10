Piets weerbericht: Komende dagen zon, mist en kans op grondvorst

Na vandaag gaan we een aantal dagen met droog weer tegemoet. Vanaf donderdag 7 oktober tot en met zondag 10 oktober droog weer met veel zon. Het is deze dagen ook vrij rustig weer. De temperaturen gaan overdag richting 16 en 17 graden.

Op donderdag en vrijdag plaatselijk 18 graden. Op zondag in het noorden 15 graden. In de meeste avonden, nachten en vroege ochtenden mist en dichte mist. In de nacht van donderdag op vrijdag en zaterdag op zondag gaan landinwaarts de minimumtemperaturen terug naar 4 of 5 graden. Hierdoor plaatselijk grondvorst!