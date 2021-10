Piets weerbericht: verkeerswaarschuwing

Verkeerswaarschuwing: door regen en buiig weer soms matig zicht en veel water op de weg. Mogelijk onweer. In de westelijke kustgebieden staat een krachtige tot harde west tot zuidwestenwind met windstoten in kracht 8 of 9.

Landinwaarts windstoten in kracht 6 of 7. In het noorden van ons land blijft het rustiger. Woensdag veel bewolking en een ronduit buiig weertype. Kans op onweer. Het noorden minder buiig weer. Overdag 14 tot 17 graden. De wind uit west tot noordwest is matig tot vrij krachtig. In de westelijke kustgebieden komt een krachtige wind te staan met windstoten in kracht 7.

Donderdag in de ochtend eerst nog even kans op mist. Verder droog met bewolking en flink wat zon. Overdag 16 tot 18 graden. In de nacht uitgebreid kans op mist en dichte mist.