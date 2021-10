Rechter: Van Haga mag terug op LinkedIn

Tweede Kamerlid Wybren Van Haga krijgt zijn profiel op LinkedIn terug. De rechter in Haarlem heeft bepaald dat het netwerk hem binnen drie werkdagen weer moet toelaten. Van Haga had dat in een kort geding geëist, nadat LinkedIn zijn profiel had verwijderd wegens het verspreiden van misinformatie over corona.

Negen eerder verwijderde berichten hoeft LinkedIn niet terug te plaatsen en een rectificatie mag van de rechter ook achterwege blijven. Ook dit had Van Haga geëist.

De advocaten van LinkedIn hebben tijdens de rechtszaak betoogd dat Van Haga’s berichten niet alleen meningen betroffen maar ook medische claims. Van Haga’s profiel was al eerder tijdelijk op zwart gezet. Vorig jaar blokkeerde LinkedIn tijdelijk het account van opiniepeiler Maurice de Hond. Het platform laat woensdag weten “teleurgesteld” te zijn over de uitspraak en beraadt zich op het aantekenen van hoger beroep.

“Geweldig dat de rechter heeft besloten om dit buitenproportioneel paardenmiddel te schrappen en LinkedIn heeft opgedragen om mijn profiel weer terug te plaatsen”, zo reageert Van Haga woensdag op het vonnis. “Een overwinning voor het vrije woord, een overwinning voor de democratie waar volksvertegenwoordigers moeten kunnen zeggen wat ze vinden.”