Sven Kockelmann en Fidan Ekiz gaan voor WNL Op1 presenteren

Presentator en journalist Sven Kockelmann maakt de overstap naar WNL. Hij wordt vanaf december voor de omroep een van de vaste presentatoren van Op1. Fidan Ekiz wordt per januari de nieuwe partner van Sven Kockelmann bij het avondprogramma.

Met de komst van Kockelmann en Ekiz zal WNL vanaf 2022 twee avonden per week voor rekening nemen in het avondprogramma. Nu al presenteren Welmoed Sijtsma en Jort Kelder een avond. De nieuwe verdeling is in overleg met de andere omroepen.

Het is onduidelijk wat er na het vertrek van Kockelmann naar WNL gebeurt met het populaire radioprogramma 1 Op 1, dat hij dagelijks presenteert. “We gaan met de NPO in gesprek over de toekomst van het programma”, laat een woordvoerder van KRO-NCRV weten. Kockelmann doet elke ochtend om 11.30 uur een interview met iemand uit de actualiteit. Het programma bestaat sinds januari 2018.

Ekiz presenteerde eerder samen met Renze Klamer het BNNVARA-programma De Vooravond. Maar dit programma werd vrij abrupt na twee seizoenen geschrapt. Ekiz en Kockelmann waren eerder al aan Op1 verbonden. Ekiz vormde een tijdelijk duo met Jeroen Pauw, Kockelmann deed het eerder met Talitha Muusse.