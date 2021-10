Van Haga krijgt van rechter te horen of hij weer op LinkedIn mag

Tweede Kamerlid Wybren Van Haga krijgt woensdagmiddag van de kortgedingrechter in Haarlem te horen of hij zijn profiel op LinkedIn terugkrijgt. LinkedIn heeft het profiel permanent verwijderd omdat Van Haga berichten zou hebben verspreid met misinformatie over corona. Van Haga spande daarop een kort geding aan, waarin hij eiste dat LinkedIn hem weer als lid toelaat op het netwerk.

LinkedIn heeft een “buitenproportioneel paardenmiddel” toegepast door het profiel van de politicus te verwijderen, zeiden zijn advocaten tijdens de zitting twee weken geleden. Volgens de advocaten is de vrijheid van meningsuiting van Van Haga hierdoor beperkt.

De advocaten van LinkedIn voerden aan dat Van Haga’s berichten niet alleen meningen betroffen, zoals de tegenpartij stelde, maar ook medische claims. Van Haga zou herhaaldelijk in de fout zijn gegaan. Zijn profiel was eerder al tijdelijk verwijderd. Vorig jaar augustus blokkeerde LinkedIn tijdelijk het account van opiniepeiler Maurice de Hond.

Vorige maand verloor Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, een rechtszaak tegen YouTube. De rechtbank bepaalde dat YouTube twee verwijderde video’s waarin Baudet over de coronacrisis spreekt niet terug hoeft te plaatsen.