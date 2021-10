Aantal nieuwe coronagevallen schiet omhoog, 2760 positieve tests

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 2760 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 8 september. Voor een deel komt dat door een eerdere storing. De meldingen die woensdagochtend niet op tijd binnenkwamen, zijn nu alsnog verwerkt. Het is niet bekend om hoeveel meldingen het precies gaat of hoe hoog het exacte cijfer zonder storing zou zijn geweest. Maar ook zonder die storing loopt het aantal nieuwe gevallen op.

Het RIVM meldde woensdag (na correctie) 1923 nieuwe gevallen. Dat was lager dan het werkelijke aantal positieve tests. Door een technische storing bij de GGD’en lukte het niet om alle positieve tests op tijd te melden.

Door de snelle stijging van het aantal positieve tests schiet ook het gemiddelde omhoog. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 13.208 positieve tests, gemiddeld 1887 per dag. Dat is het hoogste niveau in meer dan twee weken tijd. In de zeven dagen tot aan vorige week donderdag noteerde het RIVM bijna 11.500 positieve tests. Het aantal gevallen is sindsdien met meer dan 15 procent gestegen en dat is de grootste toename op weekbasis sinds 20 juli, de piek van de vierde golf.

Amsterdam telde de meeste coronagevallen. In de hoofdstad testten 147 inwoners positief. In Rotterdam werd het coronavirus vastgesteld bij 132 inwoners en in Den Haag bij 98 mensen. In Utrecht hadden 56 inwoners het virus onder de leden en in Apeldoorn 50 mensen. Daarna volgen enkele gemeenten uit de Biblebelt, zoals Staphorst (47), Ede (40) en Barneveld (39). In 55 gemeenten was er geen enkele positieve test en dat is het laagste aantal sinds 10 september.

Het RIVM kreeg zes meldingen van sterfgevallen. Het gaat om inwoners van Heerlen, Nieuwkoop, Zaltbommel, Meerssen, Rheden en Bergen (Noord-Holland). Dat wil niet zeggen dat deze mensen in de afgelopen dag zijn gestorven, want het kan soms even duren voordat het overlijden van een coronapatiƫnt is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 30 meldingen dat een coronapatiƫnt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat komt neer op gemiddeld iets meer dan vier meldingen per dag. Dat is vergelijkbaar met het niveau in de afgelopen weken.