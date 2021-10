Code geel vanwege mist in nacht en vrijdagochtend

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft voor de nacht van donderdag op vrijdag en voor vrijdagochtend code geel afgegeven vanwege mogelijk dichte mist. De waarschuwing geldt voor het hele land. Door de dichte mist kan er plaatselijk minder dan tweehonderd meter zicht zijn. Verkeer en andere buitenactiviteiten kunnen daar hinder van ondervinden.

De verwachting is dat de mist in de tweede helft van de ochtend verdwijnt. Voor de nacht van woensdag op donderdag had het weerinstituut dezelfde waarschuwing afgegeven.