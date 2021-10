Informateurs ‘opgewekt’ na eerste inhoudelijke formatiegesprek

“Hier staan twee opgewekte informateurs, dus de gesprekken waren uitstekend.” Dat zei Johan Remkes, mede namens zijn collega-informateur Wouter Koolmees, na de eerste inhoudelijke gesprekken aan de onderhandelingstafel. Donderdag spraken de secondanten Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie) met de informateurs.

Daarbij is “zeker” ook inhoudelijk onderhandeld, aldus Remkes. Hermans benadrukt evenwel dat het belangrijk is logistieke afspraken te maken over hoe de onderhandelingen eruit gaan zien. “Dat moet je niet onderschatten”, vindt de liberaal.

De secondanten praten vrijdag weer verder, onder leiding van Koolmees. De onderhandelingen zullen vooral door deze vertrouwelingen van de fractievoorzitters worden gedaan. VVD-leider Mark Rutte vertelde woensdag dat de partijleiders zelf “met enige regelmaat” zullen aanschuiven. Af en toe zullen de formatiekopstukken ook “een paar dagen weg zijn”, voorspelde hij.