Keukenhof start met handmatig planten van 7 miljoen bollen

De Keukenhof start donderdag met het planten van zeven miljoen bloembollen. Tot half december gaan veertig tuinmannen dagelijks aan de slag om de bollen handmatig in de grond in Lisse te krijgen. Vanaf half maart kan het publiek de bloemen bewonderen.

Er gaat de komende weken een ruim palet aan bollen de grond in. “Narcissen, hyacinten, krokussen en tulpen in 800 verschillende soorten, kleuren, vormen, grootten en hoogten”, vertelt een woordvoerster. Op sommige plekken worden meerdere lagen bollen geplaatst. “Een bol, zand erover en dan weer een nieuwe bol erop”, legt de woordvoerster uit. “Dan komt bijvoorbeeld eerst de krokus uit, gevolgd door de narcis en daarna de tulp. Zo is het park acht weken lang verschillend.”

De Keukenhof in Lisse is open voor publiek van 24 maart tot en met 15 mei.