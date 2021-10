Koninklijke opening Kahlo-expo in Assen

Koningin Máxima opent donderdagmiddag de tentoonstelling Viva la Frida! – Life and art of Frida Kahlo in het Drents Museum in Assen. Het is de tweede expo in ons land over kunst en leven van de Mexicaanse (1907-1954) in korte tijd. De recente expositie Frida Kahlo & Diego Rivera: A Love Revolution in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen, over haar man en haar, trok ruim 77.000 bezoekers.

De tentoonstelling in Assen omvat schilderijen en kleding, beschilderde korsetten en sieraden. Het zijn bruiklenen van het Museo Dolores Olmedo en Museo Frida Kahlo, haar vroegere woonhuis, allebei in Mexico-Stad. Het is voor het eerst dat deze twee Frida Kahlo-collecties bij elkaar in één tentoonstelling worden samengebracht.

Museo Dolores Olmedo heeft de grootste collectie met werk van Frida Kahlo ter wereld, aldus het museum in Assen, en stelt nu zijn hele collectie beschikbaar. Dolores Olmedo (1908-2002) was een vriendin en ook de erfgename van kunstenaar Diego Rivera, de man van Kahlo.

Persoonlijke spullen komen onder meer uit de badkamer van Kahlo’s woonhuis Casa Azul, nu dus het Museo Frida Kahlo. Diego Rivera sloeg ze daar na haar overlijden op en deed de deur slot. Lang na zijn dood werd er een soort tijdcapsule aangetroffen. Onder de vondsten waren korsetten en protheses van de gehandicapte kunstenares en ook bijvoorbeeld lipsticks. Kahlo kleurde haar lippen vuurrood, wat ook te zien is op zelfportretten. Frida Kahlo had veel tegenslag in haar leven, met name een ernstig tramongeluk bezorgde haar veel en lang ellende. Pijn en emoties verwerkte ze in haar kunst. Omdat ze niet erg mobiel was, schilderde ze ook vaak zichzelf.

Kahlo houdt de gemoederen in Nederland al langer bezig. Zo maakte choreografe Annabelle Lopez Ochoa eerder een voorstelling over haar voor Het Nationale Ballet.

De tentoonstelling in Assen duurt tot en met 27 maart. In Assen zijn nu 42 kunstwerken van Frida Kahlo te zien, 28 schilderijen en 14 werken op papier. In de Abdijkerk van het museum wordt de film meet Frida gedraaid.