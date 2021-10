Makers De Nieuwe Wildernis maken natuurfilm over haven Rotterdam

Regisseur Mark Verkerk, die in 2013 de bioscoophit De Nieuwe Wildernis maakte, komt volgend jaar met een vervolg. De Nieuwe Wildernis 2.0 – Natuur in de havens is gedraaid in de havens van Rotterdam en Moerdijk en wordt een ode aan de flora en fauna in havens en op industrieterreinen, meldt distributeur Paradiso Filmed Entertainment.

“Tegen alle verwachtingen in ontwikkelt de natuur zich hier minstens zo rijk – zo niet rijker – als in nationale parken”, aldus de makers. “In de grootste haven van Europa wordt het onmogelijke mogelijk: de schijnbare tegenpolen industrie en natuur evolueren naar co-existentie.”

De opnames voor De Nieuwe Wildernis 2.0 werden gemaakt tussen 2017 en dit jaar. De film draait vanaf 14 april 2022 in de bioscoop.

De Nieuwe Wildernis is de meest succesvolle Nederlandse natuurfilm ooit. De film, waarvoor de makers twee jaar lang het dierenleven in de Oostvaardersplassen volgden, trok meer dan 700.000 bezoekers.