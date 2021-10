Måneskin hint met nieuwe single op ophef Songfestival

De Italiaanse band Måneskin brengt vrijdagnacht voor het eerst na de winst op het Eurovisie Songfestival een nieuwe single uit. In het Engelstalige Mammamia verwijst de band onder meer naar de ophef tijdens de finale van het liedjesfestijn in Rotterdam. De frontman werd toen, naar later bleek onterecht, beschuldigd van drugsgebruik.

In het nummer zingt frontman Damiano David onder meer dat mensen hem willen arresteren en dat hij geen drank of drugs gebruikt, maar gewoon plezier wil maken. Een verwijzing naar de avond van de songfestivalfinale. Twitterende tv-kijkers dachten te zien dat de zanger in de ‘greenroom’ cocaïne snoof. Iets dat door de band werd ontkend en later ook met een negatieve drugstest werd aangetoond. “Wij vonden dat we iets fantastisch hadden gedaan, maar er was heel veel commentaar”, zegt David. “Daar begrepen wij niks van en daar wilden we met dit liedje een leuke verwijzing naar maken.”

Mammamia is de eerste nieuwe muziek van de band sinds het winnen van het liedjesfestijn in Rotterdam. Weliswaar waren er met de singles Zitti E Buoni, I Wanna Be Your Slave en Beggin’ hitnoteringen in onder meer Nederland, maar deze waren al voor het songfestival uitgebracht. Fans hoorden de nieuwe single donderdag voor het eerst tijdens een exclusief digitaal event vanuit de Berlijnse popzaal SO36 dat live in 17 popzalen wereldwijd te volgen was. In Nederland vond het evenement plaats in Het Patronaat in Haarlem.