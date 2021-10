Met deze tips creëer je wat extra rust in je huis

De natuur als grootste inspiratiebron, dat is de overkoepelende trend op interieur- en kleurgebied voor het komende jaar. Dit betekent veel bruin en goud tinten, oftewel aardse kleuren, die ons helpen met onze gemoedsrust. De dagen worden korter en we gaan richting het einde van het jaar. Dit betekent dat we meer tijd thuis doorbrengen. Met deze tips zorg je ervoor dat jouw huis een plek is waar je tot rust kan komen.

Ons huis is een reflectie van hoe we leven. Is het een troep in je huis, kan je nooit iets vinden of is je huis juist opgeruimd en houd je van weinig spullen? Het zegt allemaal iets over je eigen zelfzorg, de keuzes die je maakt, wat voor jou belangrijk is en over je eigenwaarde. Het gaat er niet om hoeveel een huis kost, waar je woont of hoe groot je woonruimte is; het gaat om de kwaliteit waarin je leeft in je huis en je dus ook hoe je met jezelf en je leefruimte omgaat.

Opruimen

Voordat je iets gaat veranderen aan je interieur of online Sikkens verf gaat kopen om je muur een natuurlijke kleur te geven, is het nuttig om eens flink op te ruimen. Opruimen werkt door op alle gebieden in je leven, ook op je humeur. Trek lades en kasten open, kijk wat je al een jaar niet gebruikt of gedragen hebt, en geef of gooi het weg, of breng het naar een kringloopwinkel. Doe dit in elke kamer van je huis en als je er tegenop ziet, vraag dan om wat support. Iemand anders kan net dat zetje geven om werkelijk aan de slag te gaan en om op te ruimen.

Likje verf

Heb je behoefte aan een nieuwe look en feel in je huis? Met een lik verf kan je op een simpele en snelle manier je huis een make-over geven. Kies voor een natuurlijke kleur voor wat extra rust en kijk wat elke ruimte nodig heeft. In je slaapkamer wil je wellicht een andere kleur dan in je keuken, zodat de kleur jou ondersteunt met slapen. Je kan kijken wat de trends zijn, maar je kan ook zelf invoelen wat voor kleur jou ondersteunt. Kortom, volg je eigen impuls en maak je eigen trends.

Goede voorbereiding

Het wordt weer eerder donker en straks ook weer een stuk kouder. Zorg dat je een fijn zacht dekentje op de bank hebt liggen, dat je kaarsen in huis hebt en dat je huis lekker ruikt, bijvoorbeeld door een geurkaars. Heb je een druk leven en ben je door werk of andere redenen veel op pad? Dan is een goed gevulde voorraadkast een ondersteunende keuze. Niets zo vervelend als je na een dag werken toch weer naar buiten moet om boodschappen te doen. Juist tijdens de wintermaanden is het fijn om extra goed voorbereid te zijn.

Kleine aanpassingen

Met wat kleine aanpassingen en details kan je huis al heel anders aanvoelen. Soms doet het verschuiven van een meubel al wonderen. Je hoeft dus niet meteen het internet op om bakken met geld uit te geven. Verschuif de boel een beetje, gooi wat weg, likje verf, een betaalbare accessoire; het kan allemaal voor een metamorfose zorgen, die wellicht niet altijd zichtbaar is, maar wel voelbaar. Wat het allerbelangrijkste is, is dat je huis een plek is waar je tot jezelf kan komen.