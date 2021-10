Piets weerbericht: mist en zon vandaag

Verkeerswaarschuwing: op veel plaatsen komt mist en dichte mist voor. Soms zeer dichte mist. De mist zal geleidelijk gaan oplossen. Ook kom ik met een waarschuwing voor de laagstaande zon tijdens de ochtendspits en de late avondspits. Later vanavond, de komende nacht en morgenochtend opnieuw mist, dichte mist of zeer dichte mist.

Vanmorgen in het overgrote deel van ons land eerst kans op mist en dichte mist, dus een waarschuwing voor het verkeer.

In het westen vanmorgen eerst kans op een paar buien of buitjes. Verder wordt het een dag met flink wat zon en 14 graden in het noordoosten tot 18 of mogelijk 19 graden in het zuiden en zuidwesten. De zuid tot zuidoostenwind is zwak of matig.

Vanavond en de komende nacht ontstaat opnieuw mist en dichte mist met landinwaarts temperaturen rond 4 of 5 graden, met in het oosten vorst aan de grond. Dat wordt autoruiten krabben!

Vrijdagochtend is er eerst kans op mist en dichte mist, maar overdag is de zon er bijna volop bij met 17 of 18 graden. De wind komt uit het oosten tot noordoosten, is zwak of matig. De nacht verloopt ook vrij helder. In de nacht landinwaarts 4 of 5 graden, mogelijk wat grondvorst.

En dan op naar de vooruitzichten

Op zaterdag heel veel zon en temperaturen tussen 15 en 17 graden met een oost tot noordoostenwind die zwak of hooguit matig is. In de nacht landinwaarts temperaturen rond 3 of 4 graden, kans op vorst aan de grond en autoruiten krabben.

Zondag wordt een dag met bewolking, afwisselend ook zon en 15 tot 17 graden overdag.

Maandag volgt met een temperatuur rond 15 graden en alweer kans op een bui of een buitje. Dinsdag buiig weer en slechts 14 graden. In het oosten 13 graden.