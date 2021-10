Sander van de Pavert maakt filmdebuut in Captain Nova

Sander van de Pavert, vooral bekend als de maker van Lucky TV, maakt binnenkort zijn filmdebuut. De programmamaker leent in de nieuwe Nederlandse sciencefictionfilm Captain Nova zijn stem aan het robotje ADD, dat hoofdpersoon Nova begeleidt op haar reis door de tijd. ADD is een van de hoofdpersonen in de film.

Captain Nova speelt zich af in 2050, als de aarde door een milieuramp vrijwel onbewoonbaar is geworden. De gevechtspiloot Nova (Anniek Pheifer) krijgt de geheime opdracht terug te reizen in de tijd om de ramp te voorkomen. Maar een bijwerking van het tijdreizen is dat Nova weer jong wordt en neerstort als twaalfjarige (Kika van de Vijver). Niemand neemt haar en haar boodschap serieus.

Captain Nova opent op 13 oktober de 35e editie van het festival Cinekid, dat dit jaar voor het eerst in het hele land wordt gehouden. In het verleden vond het evenement in en rond Amsterdam plaats. De film is vanaf 1 december in de Nederlandse bioscopen te zien.